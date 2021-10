't Patronaat Mierlo gelooft in toekomst met extra zaal, maar Loesje is verleden tijd

Penningmeester Jan van Ginkel en voorzitter Frans Steenbakkers gaven deze week aan gemeenteraadsleden een inkijkje in het (financiële) reilen en zeilen van de Mierlose gemeenschapshuizen 't Patronaat en Loesje.

De bestuursledenmaakten maakten ook nog maar eens duidelijk dat er zeker toekomst is voor het 15 jaar geleden gebouwde Patronaat. Vooral als de gemeente Loesje en de naastgelegen Loeswijkschool afbreekt om op die plek ruimte te maken voor woningbouw. Of dat gaat gebeuren wordt volgens wethouder Rob van Otterdijk (jeugd en onderwijs) binnen enkele weken bekend.

Huurschuld en bijna failliet

Volledig scherm 't Patronaat in Mierlo © Corrie de Leeuw 't Patronaat en Loesje krijgen samen ieder jaar ruim een ton subsidie. Maar de laatste jaren is dat bij lange na niet genoeg. In 2019 moest bijvoorbeeld een jaar huurschuld (aan de gemeente) kwijtgescholden worden omdat er geen geld meer was. En vorig jaar nog was er een acuut liquiditeitsprobleem waardoor de gemeente snel 30.000 euro moest overmaken om een faillissement te voorkomen. In totaal ging er vorig jaar bijna 60.000 euro extra subsidie naar Patronaat en Loesje. Dit jaar zal dat zo'n 35.000 euro zijn.

Vooral positief nieuws

Maar penningmeester Van Ginkel had toch vooral veel positief nieuws. Hij zei dat het nieuwe bestuur (sinds 2019) definitief heeft afgerekend met een verouderde, reactieve organisatievorm met een ouderwetse financiële werkwijze.

Zo wees hij er op dat er een paar jaar geleden in 't Patronaat ‘een tiental’ evenementen per jaar gepland stonden en dat er nu al 60 op de kalender staan voor volgend jaar. Hij vertelde verder dat er een nieuw logo is en een nieuwe website, dat er allen nog maar gepind kan wordeen, online kaarten te bestellen zijn en de huren voor verenigingen verlaagd en voor commerciële doelen verhoogd zijn.

Bestuur wil snel duidelijkheid over Loesje

Maar voordat een echt goed toekomstplan gemaakt kan worden, moet het bestuur eerst weten waar het aan toe is met Loesje. Voor het bestuur is het helder: Loesje is 23 jaar geleden gebouwd als jongerencentrum. Maar er zitten geen jongeren meer in, het is verouderd en het staat vooral 's avonds en in de weekenden leeg. De oplossing? Loesje opheffen, kinderopvang de Dolfijn (die er nu enkele dagdelen huurt) onderbrengen bij 't Patronaat (dat overdag nog genoeg rumte heeft) en voor de muziekverenigingen een zaal annex repetitieruimte aan het Patronaat bijbouwen.

De bal ligt nu bij de gemeente. Tijdens het bespreken van het onderzoek naar de huisvesting van het maatschappelijk en cultureel leven in Mierlo zal meer duidelijk worden. Dat onderzoek is klaar, maar de wethouder wilde er nog niets over zeggen omdat het nog in B en W besproken moet worden.