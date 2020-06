't Winkeltje in Geldrop is dicht: 'Zonder Willem gaat het niet’

,,Begin maart moest ’t Winkeltje dicht vanwege het virus”, vertelt Gemma van Laarhoven, de dochter van Ad en Ank van Veldhoven die in 1973 de handwerkwinkel openden, dat tevens VVV-kantoor was. ,,Mijn vader en broer Willem hebben het na de dood van mijn moeder, vijf jaar geleden, gerund. De laatste twee jaar met behulp van vrijwilligers, want mijn vader leed aan Alzheimer.”



Zowel vader Ad als broer Willem kregen kort na de sluiting corona. ,,Mijn broer is 15 april overleden”. Gemma kreeg veel kaarten om haar een hart onder de riem te steken. ,,Ontroerend veel”, zegt ze.



Ze is nog nauwelijks toegekomen aan de rouwverwerking door alles wat ze moest regelen, zoals de uitvaart, de sluiting van ’t Winkeltje en een zorgplek voor haar vader die het virus overleefde. ,,Bij het afscheid van Willem hebben we even stilgestaan bij ’t Winkeltje waar veel mensen hem de laatste eer bewezen, want iedereen kende hem.” Haar vader Ad is opgenomen in woonzorgcentrum Akert. Lees verder onder de foto.