‘Taalles op latere leeftijd niet raar’; project in Geldrop-Mierlo

De 3000 mensen in Geldrop en Mierlo die zich niet voldoende vaardig in taal voelen, ook via de computer, kunnen rekenen op de steun van het Taalhuis in Geldrop en het Taalpunt in Mierlo. Daarvoor heeft bibliotheek Dommeldal een coördinator aangesteld die het project gaat begeleiden. Sinds een jaar is Anne Leendertse aan het werk. ,,We kunnen nu goed aan de slag. Er is een goede samenwerking tussen de gemeente , LEVgroep, ROC ter AA, ROC, Stichting Lezen en Schrijven en Bibliotheek Dommeldal.’’ Zelf is ze, gesubsidieerd door de gemeente, in dienst bij de bieb.