Tachtigers van Nuenen in beeld én verhaal vastgelegd

Exact een jaar geleden schreef het ED over het project van fotograaf Ben Wilde waarin hij, zelf net 80 geworden, jaargenoten wilde vastleggen. ,,Wie zijn ze? Wat doen ze? Ik was nieuwsgierig naar ze en wilde Nuenenaren die net als ik in 1942 geboren zijn en in 2022 tachtig jaar zouden worden, vastleggen. Ik ging eerst zelf op de foto en fotografeerde uiteindelijk 35 dorpsgenoten van wie twaalf geboren en getogen in Nuenen. Zij vormen de expositie.”

Praatje met de tachtiger

,,Na de publicatie in ED en Rond de Linde ging het hard en konden we veel afspraken maken” vertelt echtgenote Marieke. Zij ging steeds met Ben mee naar de mensen thuis. Daar maakte ze met de tachtiger een praatje zodat Ben zijn gang kon gaan met de camera om spontane foto’s te maken. De portretfoto’s werden daarna geschoten in de studio.

,,De verhalen waren niet de insteek maar die vlogen over tafel. Iedereen was zo open. Al bij het tweede gesprek dachten we ‘Het is zonde om hier niets mee te doen’.", vertelt Marieke. ,,Al deze mensen op leeftijd die zoveel hebben meegemaakt, maar ze zijn bijna unaniem positief. We zijn vaak in verbazing gevallen, in positieve zin. Bens oproep had mensen aan het denken gezet. Ze reflecteerden op hun leven. De invloed van de oorlog, er was veel armoede, de heersende mentaliteit van aanpakken, werken en geld in het laadje brengen. Het was louterend. We kunnen veel leren van hun levenslessen. Uiteindelijk heb ik teksten geschreven die naast de foto’s hangen. Uit zowel de foto als de tekst spreekt de aard van de geportretteerde.”

Op zwarte panelen in Het Weefhuis hangen de 35 zwartwit portretten naast elkaar. Onder iedere foto hangt een tweede paneel met daarop de naam, geboortedatum en een quote van de geportretteerde, begeleid door drie kleine kleurenfoto’s waarop te zien is waar de tachtiger van nu mee bezig is. Op de meeste staat ook een babyfoto.

Boekje brengt alles samen

Van foto’s en teksten samen is een boekje in de maak dat in maart wordt gepresenteerd in het Van Goghkerkje. Marieke Wilde: ,,Het project is groter geworden dan we hadden gedacht. Gelukkig kregen we hulp. Van de Dorpswerkplaats, Jumbo, Heemkundekring en NGN200. De gemeente stelt Het Weefhuis ter beschikking. Een prachtige locatie voor een expositie.”

De foto-expositie Tachtigers van Nu(enen )in Het Weefhuis, Lucas Van Hauthemlaan 1 is geopend zaterdag 14, zondag 15, woensdag 18, zaterdag 21, zondag 22 en zondag 29 januari. Steeds van 11.00 tot 16.00 uur.