Tariefstijging milieustraat Geldrop noodzakelijk

Kon je in 2018 nog een aanhanger met grof restafval storten voor een tientje, sinds 1 januari betaal je twintig euro voor dezelfde hoeveelheid. Wie meer dan twee kuub puin, hout en grof restafval komt brengen moet veertig euro afrekenen. ,,Er is wel wat gedoe geweest aan de poort, de communicatie over de nieuwe tarieven was niet goed”, vertelt wethouder Rob van Otterdijk. Hoewel de gemeente klachten krijgt over de gestegen kosten moeten inwoners van Geldrop-Mierlo eigenlijk bij Cure zijn, stelt Van Otterdijk. ,,We gaan het zeker bij Cure aan de kaak stellen.”