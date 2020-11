Teleurgesteld Jeugd aan Zet Geldrop-Mierlo stelt activiteiten uit

‘BanBouw Nuenen met houtbouw klaar voor toekomst’

27 oktober EINDHOVEN - Het is een kleine ‘aankoop’, maar strategisch wel een heel belangrijke. Met de overname van de Eindhovense houtconstructeur Arcon haalt het Nuenense BanBouw de kennis in huis om snel op te schalen in houtbouw. ,,We slaan de pioniersfase over en zijn nu klaar voor de bouw van de toekomst", zegt directeur Gijs van Doorn van BanBouw.