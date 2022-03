Tennisvereniging De Mast in Geldrop bestaat 50 jaar: ‘Van ieder lustrum maken we een groot feest’

GELDROP - Tennisvereniging De Mast in Geldrop bestaat 50 jaar en is nog volop in beweging met 450 actieve leden. Met een lange historie als het om gezelligheid en (lustrum)feesten gaat, wordt ook deze halve eeuw uitbundig gevierd. Bovendien wil het bestuur in dit bijzondere jaar de padelbanen aanleggen die al zo’n drie jaar op de planning staan.

De tennisclub is in de 50 jaar van haar bestaan steeds met de tijd meegegaan en is vaak zelfs haar tijd vooruit geweest. Nu padel ongelofelijk populair is, heeft het bestuur al drie jaar plannen en geld gereserveerd om padelbanen aan te leggen. ,,Padel is een mengeling van squash en tennis”, vertelt Tonne Verdonk (68), een van de oud-voorzitters. ,,De wanden van een padelbaan zijn van glas en daar kan met een speciaal racket een zachte bal tegenaan geslagen worden. Je kunt het met vieren tegelijk doen en het kan een gezinsuitje zijn. Het fysieke verschil tussen man en vrouw is er bij padel nauwelijks.”

Geen tennisbanen

Een welkome uitbreiding dus. ,,En dat terwijl de tennisvereniging bij de oprichting niet eens over tennisbanen beschikte”, merkt oud-voorzitter Hans Grὒndemann (59) op. ,,Oprichter Bert van der Heyden ging langs de deuren van de huizen die aan Bosrand en omliggende straten lagen en kreeg 150 mensen bij elkaar die lid wilden worden. Op 29 februari 1972 werd De Mast opgericht. De leden maakten gebruik van tennispark de Bronzenwei, tot het nieuwe tennispark in 1974 met zes gravelbanen was gerealiseerd. In die tijd was tennissen populair en de Coevering was een jonge wijk, dus de club groeide gestaag. Het aantal tennisbanen moest al snel worden uitgebreid tot er uiteindelijk twaalf banen beschikbaar waren en een paviljoen om een drankje te drinken na het sporten.”

Volledig scherm Tennissers uit de 70' er jaren bij De Mast © onbekend

De jeugd werd getraind door een clubtrainer en aan het eind van de 70'er jaren waren er twee jeugdteams die deelnamen aan kampioenschappen. ,,De selectie veroorzaakte nogal wat onrust, vooral de ouders waren ontevreden. Voor De Mast waren het dure leden. In de winter moesten ze op een gehuurde baan trainen en dat werd door de vereniging betaald.” Begin jaren 80 werd dan ook besloten om prestatietennis af te schaffen en De Mast werd uitsluitend een recreatieve vereniging. ,,We konden weer door met feesten”, aldus Grὒndemann.

Nogal wat bruidsparen

,,We zijn een tennisvereniging, maar we organiseren ook fietstochten en barbecues. Van ieder lustrum maken we een groot feest.” Er zijn dan ook nogal wat bruidsparen geweest in de loop van de tijd die elkaar ontmoet hebben bij De Mast.

Volledig scherm Een aantal leden van De Mast bij het 40-jarig bestaan in 2012. © onbekend

,,In de jaren 80 waren de banen overvol”, vult Jaap Hofstede aan. Hij was toen voorzitter. ,, De vereniging had 750 leden en er stonden er nog eens 100 op de wachtlijst. Wachttijden van een uur waren geen uitzondering. Tegenwoordig zijn gravelbanen verbeterd, maar vroeger waren die in de winter niet te gebruiken.” Tijdens zijn voorzitterschap werden er kunstgrasbanen aangelegd zodat er het hele jaar getennist kon worden. ,,Dat was toen uniek en eigenlijk not done, maar de leden hoefden geen uren meer te wachten. Ook ’s avonds kon er getennist worden omdat de banen verlicht waren.”

Daar 29 februari in 2022 niet bestaat, is er besloten om de feestelijkheden naar het voorjaar te schuiven. Tijdens de receptie op zondag 27 maart om 15.00 uur worden zes leden die hun 50-jarig lidmaatschap vieren in het zonnetje gezet. Een van hen is Hans Grὒndemann. Iedereen is welkom.

Volledig scherm feestelijkheden bij het 6e lustrum in 2002. © onbekend

Volledig scherm De clubkampioenschappen in 2000 © onbekend

Volledig scherm Feest bij De Mast in 1976. © onbekend