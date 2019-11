Teun Gijssen en Gerardus van Mol in Kasteel Geldrop: 'Teun Gijssens werk verveelt nooit'

ExpositieGELDROP - In Kasteel Geldrop is vanaf zondag de expositie 'De wereld gezien door kunstenaarsogen' te zien. Voor de laatste keer hangen de werken van de markante Geldropse schilder Teun Gijssen bij elkaar, samen met foto's van de hand van Gerardus van Mol.

De schilderijen in de Geldropse expositie komen uit de collectie van Ad Evers, die de werken te koop aanbiedt. ,,Met pijn in het hart."

Schilder Teun Gijssen (1910-2003) was een autodidact die in alles zijn eigen gang ging. Een eigengereid kunstenaar, een zonderling en avonturier die zijn thuis vond in buurtschap Riel, maar er ook op uittrok om in Zuid-Europa te gaan schilderen. De Eindhovense fotograaf Gerardus van Mol (1928) liet zich vaak inspireren door paradijsvogel Gijssen en legde de markante karakterkop met woeste baard van de schilder meerdere malen vast met zijn camera.

Down

Ad Evers is in zijn nopjes over de expositieruimte. ,,De lichtinval is hier geweldig, hier komen de werken prima tot hun recht, daar kan ik echt van genieten." Voor zolang het duurt, want het is de laatste keer dat de schilderijen bij elkaar te zien zijn. ,,Ik ben nooit gelukkig als ik iets verkoop", verzucht Evers. ,,Dan word ik een beetje down. Ik doe tenslotte afstand van unieke werken. Maar thuis kan ik ze niet meer kwijt", zegt de Geldroppenaar die al dertig jaar in de ban is van Gijssen, en drijvende kracht is van de stichting Vrienden van Teun Gijssen. Evers heeft nog enkele honderden doeken van hem in bezit.

,,De uitdaging voor de tentoonstelling is: hoe brengen we de schilderijen en foto's als één geheel?" Het best komt dat tot zijn recht in een soort drieluik waarin een foto van Gerardus van Mol wordt geflankeerd door twee werken van Gijssen, die zich duidelijk heeft laten inspireren door de fotograaf. Te zien is een foto van Marinus de Bresser (1895-1978) op zijn sterfbed met zijn vrouw Sjo (1902-1978) die hem bijstaat met een rozenkrans in de hand. Naar eigen zeggen liet Van Mol weten deze prent een van zijn beste zwart- witfoto's uit zijn oeuvre te vinden. Go to Heaven, zo heet de afbeelding toepasselijk.

Geen titels

Teun Gijssen vond het niet nodig om zijn werken te voorzien van titels. Om het in de catalogus niet alleen bij nummers te laten, bedenken de inrichters van de expositie alternatieven. ,,En dan is het maar net wat er bij je opkomt", zegt Henri Hess, die een handje mee komt helpen om bij de expositie de puntjes op de i te zetten. Bij een van de werken van Gijssen lijkt het alsof Strijp-S is afgebeeld. Bij nader inzien vormen de palmbomen die op het doek zijn te zien, een dissonant. ,,Een tafereel in Zuid-Frankrijk is passender", besluit Hess, die het doek prompt Cannes doopt.

Bij een ander schilderij duurt het langer om tot een beslissing te komen. Als het werk van de muur wordt gehaald, is aan de achterzijde tweemaal in Romeinse cijfers 'XX' te zien. Twintig-Twintig, noteert Hess in zijn opschrijfboekje. Ad Evers ziet het lachend aan. ,,De schilderijen van Gijssen vervelen nooit, hoe langer je er naar kijkt, hoe meer je ziet."