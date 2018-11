Tevergeefs pleidooi voor Samen-subsidie in Geldrop-Mierlo

Ze heten hetzelfde, maar dat is toeval. De maatschappelijke organisatie Samen voor Geldrop-Mierlo bestond al voordat de politieke partij Samen Geldrop-Mierlo twee jaar geleden (vanuit de SP) ontstond. Maandagavond was het in de raadsvergadering over de begroting de politieke partij die het opnam voor de naamgenoot. Overigens wel tevergeefs, want de stemmen van CDA, PvdA en Samen Geldrop-Mierlo (7 in totaal) waren te weinig om de subsidie-aanvraag van 40.000 euro voor 2019 te honoreren.

Dat was tot grote frustratie van met name Miranda Verdouw van de politieke partij Samen. Betreurenswaardig noemde ze het besluit om geen 40.000 euro op te nemen in de begroting. Dat verantwoordelijk wethouder Peter Looijmans (DGG) alsnog snel met de maatschappelijke organisatie in gesprek wil over -wat hem betreft- een subsidiebedrag van 20.000 euro, stelde politieke partij Samen geenszins gerust. ,,Met dat bedrag kunnen ze nog een half jaar bestaan. Dat is een verkeerd signaal naar hun partners in het bedrijfsleven. Dat straalt geen vertrouwen uit”.

Voldoende

Maar tot verdriet van de partij van Verdouw, de PvdA, het CDA en een twintigtal sympathisanten op de publieke tribune vond een raadsmeerderheid de toezegging van de wethouder wel voldoende.

Een dag na het debat wil Samen-directeur Yvonne Kruizinga nog niet op de kwestie ingaan. Ze verwijst naar het bestuur. Namens dat bestuur zegt penningmeester Mark van Schaijk nog niet te weten óf en hoe het nu verder moet. Van Schaijk is trouwens óók fractievoorzitter van het CDA in de raad van Geldrop-Mierlo. Toen de besluitvorming over de Samen-subsidie aan de orde was, verliet hij maandagavond dus de raadszaal.

Niet realistisch

Van Schaijk over de subsidienoodzaak: ,,Onze kosten zijn jaarlijks 60.000 euro. We dachten eerder dat we misschien de helft van dat bedrag als co-financiering bij het bedrijfsleven konden halen. Maar de praktijk heeft uitgewezen dat dat niet realistisch is. Wij werken vooral met MKB-bedrijven. Het gaat dan om kleine bedragen. De realiteit is dat wij, net als andere Samen-organisaties in het land, niet zonder subsidie kunnen. En niet zonder beroepskracht. Als over een half jaar de subsidie zou stoppen, dan moeten wij ook stoppen.”