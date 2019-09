The Salty Dogs: zeemansliederen ver van zee, in Mierlo

Twintig jaar bestaan, betekent ook twintig jaar zingen voor het mannenkoor. ,,Als we bij elkaar zijn, zingen we”, vertelt Harrie de Jong, voorzitter van het koor. ,,Als we ergens op een terras zitten, waar dan ook, zetten we zeemansliederen in. Tijdens een uitje op een rijnaak hebben we vijf uur achter elkaar muziek gemaakt.”



Het shantykoor uit Mierlo bestaat uit 42 mannen van boven de vijftig. Het oudste koorlid, Jan Wansink, wordt binnenkort 90. ,,Een van onze leden werd grootvader tijdens een optreden. Die leeftijd hebben we nu eenmaal.”



The Salty Dogs repeteren op donderdagavond en treden ongeveer twee keer per maand op. ,,We hebben gelukkig veel instrumentalisten en leden, zodat we eigenlijk altijd het podium op kunnen.” Hun repertoire bestaat uit zeemanswerkliederen en ballades. ,,Werkliederen werden gezongen tijdens het hijsen van de zeilen en andere werkzaamheden”, vertelt Henk Smidt, een van de oprichters. ,,Ballades werden gezongen als de zeelieden na het werk bij elkaar zaten. Er hoefde maar iemand op het schip een instrument te pakken en de sfeer zat er in.”