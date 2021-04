The Stayy in Geldrop wordt bijna bewoond

GELDROP - De verbouwing van het voormalige NH Hotel, vlakbij de op- en afrit van de A67 in Geldrop, is in volle gang. The Stayy zoals het nieuwe woonoord nu heet, ontvangt op 1 mei de eerste bewoners.

Er moet nog heel wat gebeuren om die bewoners te ontvangen, maar tussen al de verbouwingsactiviteiten door is het grotere plan al te zien. De lobby wordt zonder meer chic. De woonruimtes hebben een eigen badkamer en keuken en zijn voorzien van internet en tv.

Geweldig uitzicht

Een aantal kamers is al klaar en ingericht met een gezellige mix van nieuwe meubelen en voormalig hotel meubilair. De bedden zijn nieuw en hoeven alleen maar van lakens te worden voorzien. Als de nieuwe bewoner vervolgens de keuken heeft voorzien van potten en pannen, kan hij genieten van het geweldige uitzicht over weilanden en bossen.

,,We hebben ervoor gekozen om de kamers te meubileren, om te voorkomen dat er constant verhuizingen zijn”, aldus Evelyn van der Meeren van projectontwikkeling VDMVA2. ,,Mensen die meubels over hebben, kunnen die in het gebouw opslaan.”

Huurprijzen onder de 800 euro

De huurprijs van de kamers varieert tussen de 725 en 775 euro. Bij de huur is gas, water en elektra inbegrepen, is er 24/7 een beheerder aanwezig en kan er gebruik gemaakt worden van de fitness ruimte. Fitness apparatuur is er nu nog niet, maar het uitzicht op de binnentuin al wel. Van der Meeren heeft er alle vertrouwen in dat alles op tijd klaar is. ,,We hebben hier ervaring mee, het komt helemaal in orde.”

Voorlopig heeft VDMVA2 tien jaar het recht gekregen van de gemeente om de beschikbare 138 kamers te verhuren, maar huurders kunnen maar maximaal 2 jaar terecht. Daarmee wordt voorkomen, dat mochten er problemen ontstaan zoals de wijk vreest, huurcontracten niet meer beëindigd kunnen worden.

Overigens is het de bedoeling dat de wijk ook gebruik gaat maken van de faciliteiten van The Stayy. Er kan bijvoorbeeld een abonnement worden gekocht voor het binnenzwembad en de squashbaan kan worden gebruiken.

Mix van bewoners

Bij de opening op 1 mei worden er nog geen 138 nieuwe bewoners verwacht. Daar de gemeente heeft bepaald dat er een mix moet komen van spoedzoekers, studenten, starters, senioren en alleenstaanden, zijn er nog kamers vrij. ,,We houden ons aan de regels die de gemeente heeft opgesteld”, aldus Van der Meeren. ,,Iedere week zijn we in gesprek en geven we de lijst met huurders door, zodat de gemeente die kan beoordelen.”

Het voormalige restaurant en de bar staan nog leeg. De ruimtes zien eruit alsof er alleen een fikse schoonmaak nodig is om ze in gebruik te nemen. ,,We hopen snel een horecaondernemer te vinden”, vertelt Van der Meeren. ,,Vanwege corona is dat nu even moeilijk, maar het is een geweldige plek, zo vlak bij de op- en afrit van de A67.”

Quote Het is een geweldige plek, zo vlak bij de op- en afrit van de A67 Evelyn van der Meeren, Projectontwikkeling VDMVA2