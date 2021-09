The Stayy voorziet in woonbehoefte

GELDROP - Wooncomplex The Stayy, het voormalige NH Hotel in Geldrop, werd vrijdag feestelijk geopend door burgemeester Jos van Bree. De 138 studio’s kwamen per 1 juli beschikbaar en zijn nu allemaal bezet door een mix aan bewoners die door de gemeente is vastgesteld.

De huurders, voornamelijk alleenstaanden, hebben het prima naar hun zin. Hoewel de meeste in eerste instantie uit nood in The Stayy terechtkwamen, willen ze niet meer weg.

,,Het is hier altijd gezellig”, vertelt Julie Kersten (28). Haar relatie ging stuk en ze had snel onderdak nodig. ,,Ik was niet van plan om hier lang te wonen en hoopte snel iets anders te vinden, maar nu wil ik blijven.” Huurders kunnen voor maximaal twee jaar terecht, maar daar maakt ze zich geen zorgen over. ,,Wie weet hoe het leven er tegen die tijd uitziet. Ik ben nu nooit meer eenzaam, er is altijd wel iemand. Vooral in het weekend zoeken we elkaar op.” Ze maakt, samen met haar huisgenoten, veel gebruik van het sportcentrum, het zwembad en het grote buitenterrein.

De bewoners van The Stayy bestaan uit spoedzoekers, alleenstaanden, senioren, expats, studenten en mensen die uit een instelling komen. ,,Het is een brede doelgroep”, aldus wethouder Marc Jeucken, die bij de opening aanwezig was. ,,Maar zo is het met de buurt afgesproken en daar houden we de hand aan.” De buurtbewoners hebben in eerste instantie geprotesteerd tegen The Stayy, uit angst voor overlast door een overdaad aan arbeidsmigranten. Dat wordt voorkomen door de mix aan bewoners die een afspiegeling moet zijn van de Geldropse bevolking.

Overeenkomst van vijf jaar

The Stayy heeft een overeenkomst met de gemeente voor vijf jaar, met de mogelijkheid tot verlenging naar tien jaar. ,,Na de verbreding van de A67 wordt het gebied herontwikkeld”, zegt Jeucken. Hij laat zich er niet over uit of The Stayy daarna moet verdwijnen. ,,Voorlopig is dit een creatieve oplossing om een steentje bij te dragen aan de woningnood.”

Ondanks die mix aan bewoners heeft de wijkagent geen overlastklachten uit de buurt gehad. Dat is mede te danken aan de huismeesters die dag en nacht aanwezig zijn. ,,We geven geen vinger toe aan de regels”, vertelt huismeester Annabelle van der Meeren. ,,Als iemand zich daar niet aan houdt, krijgt hij een waarschuwing en als dat niet helpt, kan hij het complex verlaten.”

Alle kamers zijn opgeknapt

Zeker in deze beginperiode heeft ze het er druk mee. ,,Het is geen negen-tot-vijf baan.” Daarnaast is ze ook verantwoordelijk voor het onderhoud. ,,Alle kamers zijn opgeknapt, maar naarmate er meer bewoners introkken en meer leidingen werden gebruikt, kwamen ook de gebreken van het gebouw uit 1970 aan het licht. We hebben een aantal leidingbreuken gehad.”

Om het de huurders gemakkelijk te maken om naar hun werk te gaan, staan er Go Scooters op het terrein. Degenen die verder weg moeten, kunnen een auto huren van Driessen, die er een aantal op het terrein beschikbaar heeft gesteld. Geldroppenaren kunnen die overigens ook huren.

Kantoorruimte

Naast woonunits heeft The Stayy ook een aantal kantoren te huur. Zo is er onder andere een coronatestlocatie op het terrein. ,,Offices hebben we nog wel te huur”, aldus Van der Meeren. ,,Bewoners moeten op een wachtlijst. Verder zou het een verrijking zijn voor Geldrop en voor de huurders als er een horeca-exploitant kwam. Daar trekken we hard aan, maar tot nu toe is het niet gelukt. Corona maakt ondernemers nog huiverig.”