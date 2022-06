Theater op het Voortje speelt ‘De vader’, met een schaterlach en een zoute traan

MIERLO - Het theaterstuk De vader was al een groot succes in Parijs en op West End in Londen, maar is nu ook te zien in Mierlo. Op donderdag 30 juni gaat het stuk ditmaal gespeeld door ‘Theater op het Voortje’ in première in het kersendorp. De voorstelling gaat over een vader met alzheimer en zijn dochter.

‘De vader’ is een zwarte komedie. Humor en tragiek wisselen elkaar af. De tekst is een bewerking van het Franse toneelstuk Le Père’, van de bekroonde toneelschrijver Florian Zeller. De regie is in handen van de Mierlose Anneke Schröder (59).

Vijf jaar geleden begon Schröder met theater in haar achtertuin. Na Jeanne’, Kust’, Maelström en Camille Claudel is De vader de vijfde voorstelling, opnieuw bij haar huis aan het Voortje 13. ,,Ik houd van openluchttheater, en ben echt een buitenmens. Het is een prachtige plek en ik vind het leuk om een kleine, intieme voorstelling te maken.”

Quote Het klikt enorm tussen de spelers onderling, ons kleine gezelschap heeft een goede synergie Anneke Schröder (59), regisseur

Ook dit jaar met dezelfde spelers als afgelopen jaar, maar met een nieuwe productieleider, namelijk Mierlonaar Jos Smits. ,,Het klikt enorm tussen de spelers onderling, ons kleine gezelschap heeft een goede synergie”, vertelt de regisseuse enthousiast. ,,Fijn dat we ook dit jaar enorm veel helpende handen hebben, die ons helpen met onder andere het bouwen en opzetten van het decor en vele andere hand- en spandiensten.”

Alzheimer

In De vader volgen we André. Hij is in de war, weet beetje bij beetje niet meer wie hij is en wie hij was. André heeft alzheimer. De ziekte heeft niet alleen effect op hemzelf, maar ook op het leven van zijn dochter Anne. Anne wil haar vader bijstaan en helpen. Maar ze weet niet hoe. Want hoe help je iemand die langzaamaan steeds meer vervreemd raakt van zichzelf?

Quote Het onderwerp triggerde me omdat mijn moeder kampte met alzheimer. Het kan aangrij­pend zijn, maar ook heel komisch Anneke Schröder (59), regisseur

Een herkenbare vraag voor veel mantelzorgers, aldus Schröder. Zelf kocht ze jaren geleden het boek Le Père’ tijdens een vakantie in Frankrijk. ,,Het onderwerp triggerde me omdat mijn moeder kampte met alzheimer. Dus ja, ik heb directe ervaring. Alzheimer is een afschuwelijke ziekte. Het kan aangrijpend zijn, maar ook heel komisch. Humor en tragiek liggen dicht bij elkaar.”

Quote Ik speel de oudere, dementeren­de vader, een man met een dominant karakter Gerard van Beers (62) , acteur

De rol van vader wordt vertolkt door Gerard van Beers (62) uit Lierop. ,,Een uitdagende rol met flink wat tekst”, zegt de ervaren toneelspeler. ,,Ik speel de oudere, dementerende vader, een man met een dominant karakter. Deze ietwat norse en autoritaire senior zegt alles wat hij denkt, en probeert continu zijn gelijk te halen. Er zitten geen remmingen meer op. Als toeschouwer denk je dan: ‘Manneke toch, de wereld zit zo anders in elkaar dan jij in je hoofd hebt’. Dat is grappig, maar soms ook verdrietig. Dat maakt De vader een voorstelling met een schaterlach en een zoute traan.”

De voorstelling ‘De vader’ wordt gespeeld door Gerard van Beers, Wim Hoddenbagh, Toine van de Kerkhof, Yvon Leenders en Xandra de Vocht-Hoppenbrouwers. De opvoeringen zijn op 30 juni en 1-3-7-8-9-10 juli. Kaarten à 16 euro zijn te reserveren via www.theaterophetvoortje.nl.