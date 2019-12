Themapark Wasteworld op Landgoed Gulbergen nog ver weg

De initiatiefnemers achter Wasteworld traden donderdag groots naar buiten met hun plannen. En het idee lijkt te passen bij deze locatie: een pretpark rond afval en duurzaamheid op de hoogste afvalberg van Brabant. Maar eigenlijk is ‘plan’ voorlopig nog een te groot woord. Over de inhoud is namelijk nog met geen woord gesproken met gemeenten in de regio, blijkt uit een reactie van de gemeente Nuenen. ,,Dit initiatief is bij ons niet bekend. Er is nooit over de inhoud van deze plannen gesproken”, zegt een woordvoerster van de gemeente Nuenen. Ook burgemeester Frank van der Meijden van Laarbeek die Gulbergen namens de hele regio (MRE) in zijn portefeuille heeft, zegt ‘niets te herkennen’ in de plannen.