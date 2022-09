Theo en Theo staan dag en nacht klaar voor ‘hun’ dieren in het Hertenkamp in Mierlo

Mazzeltje voor huurster Tineke en 1199 anderen: geen huurverho­ging voor isolatie oude huizen Eindhoven en Geldrop

EINDHOVEN/GELDROP - Bewoners van in totaal twaalfhonderd oude huizen van Woonbedrijf in Eindhoven en Geldrop die dit jaar zijn of worden gerenoveerd, krijgen daarvoor geen huurverhoging. De woningcorporatie heeft dat besloten om verschillen te voorkomen met huurders die later aan de beurt zijn.

