Thijs de Kok uit Mierlo: Summa cum laude slagen én winst olympiade

Thijs de Kok (17) slaagde summa cum laude op het Carolus Borromeus College in Helmond. Niet met een, twee of drie tienen, maar met zes. Ook is hij winnaar geworden van de finale van de Nationale Natuurkunde Olympiade Er waren 27 deelnemers.

Begin juni waren er online colleges over diverse onderwerpen en is er in kleine groepjes geoefend. Afgelopen zaterdag zijn twee practicumtoetsen afgenomen. ,,We onderzochten impulsbehoud bij het botsen van twee euromuntjes. Ook bepaalden we de brekingsindex van water, door een glas met water als lens te gebruiken voor het afbeelden van een waxinelichtje op een papiertje.”

De Natuurkunde Olympiade heeft in januari een eerste ronde, waar dit jaar zo’n 3000 leerlingen aan meededen. De beste 120 kregen een lesbrief thuisgestuurd met stof die ver boven het VWO-natuurkundeprogramma ligt. Half april konden ze via twee toetsen met pittige opgaven laten zien wat ze kunnen. Normaal wordt deze toets in Groningen, Utrecht en Eindhoven afgenomen, dit jaar was dat noodgedwongen online.

Gezelligheid

Thijs is trots op zijn eerste plek. ,,Ondanks dat de lessen online waren, was er veel gezelligheid onderling. Tijdens de digitale colleges hebben we veel gekletst en gelachen. En in augustus wordt een extra bijeenkomst georganiseerd, zodat we elkaar toch ook nog in het echt kunnen ontmoeten.”

De Internationale Natuurkunde Olympiade zou dit jaar in Litouwen zijn met deelnemers uit 90 landen. ,,Deze is jammer genoeg ook een jaar uitgesteld. En omdat ik ga studeren mag ik niet meer meedoen, het is alleen voor middelbare schoolleerlingen. Vette pech dus.”

Als zesjarig kind droomde Thijs ervan om astronaut te worden, rechercheur of straaljagerpiloot. Nu houdt Thijs nog alle opties open. ,,Ik ga studeren en start met een dubbele bachelorstudie aan de Radboud Universiteit, namelijk Wiskunde & Natuur- en Sterrenkunde.” Hij heeft al een kamer gevonden in Nijmegen en kijkt uit naar deze nieuwe fase in zijn leven. ,,Ik was eigenlijk ook wel klaar met de middelbare school. Het is tijd voor iets nieuws. Ik heb er veel zin in, kom maar op.”