Tien vreemdelingen uit vrachtwagen gehaald op A67 bij Geldrop, chauffeur aangehouden voor mensensmokkel

Zwervende Pool wordt keer op keer blunderend gepakt, maar is inmiddels uitgezet

18 februari DEN BOSCH - Slim is anders. Diesel uit een truck in jerrycans pompen. Betrapt worden en wegrennen. Je bestelbus met jerrycans achterlaten. Na een uurtje terugkomen,. Dan niet wegrijden maar een dutje doen in die bus. Ontkennen heeft zo weinig zin, zeker als je een uur in de wind stinkt naar diesel.