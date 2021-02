Tienduizenden euro's schade aan kerk door glasflesexplosie Geldrop; ‘brokstukken lagen op wel tien meter tussen de banken’

Welke filmploeg liep er in juni 1964 rond bij Philips?

30 januari EINDHOVEN - Filmopnames bij Philips, schreef Frans van Mierlo bij deze foto uit juni 1964. Wat was de aanleiding, waar is de foto gemaakt en wie staan er op de foto? We hopen dat de lezers het weten en contact met ons opnemen. Kijk ook op ed.nl/oudedoos of onder dit artikel voor meer foto’s.