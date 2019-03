Tientallen liters drugsafval gedumpt in Geldrop

Nuenen doet aangifte tegen verdachte drugshande­la­ren wegens bijstands­frau­de

2 maart NUENEN - De gemeente Nuenen heeft aangifte gedaan tegen twee inwoners wegens jarenlange bijstandsfraude. De twee mannen ontvingen een bijstandsuitkering terwijl ze vermoedelijk riant verdienden in de wiethandel. In totaal gaat het mogelijk om 2,4 ton waarvan Nuenen denkt dat die ten onrechte is uitgekeerd aan de beide inwoners.