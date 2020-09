Tijdelijk parkeerterrein in Mierlo bijna klaar

MIERLO - Het tijdelijke terrein voor lang parkeren in Mierlo is bijna klaar. Het gaat om een terreintje bij de Waagstraat.

Volgens wethouder Marc Jeucken is het wachten tot 28 september als de bezwaartermijn voor de kapvergunning voor drie bomen afgelopen is.

Er komen 29 parkeerplekken. Het terrein krijgt een puinverharding.

Terrein is uiteindelijk voor woningbouw

Aanvankelijk voelde het college er niet veel voor om de parkeerproblamatiek in Mierlo met een tijdelijke oplossing aan te pakken. Op het terrein aan de Waagstraat is woningbouw gepland, maar dat kan nog wel 1,5 jaar duren. De gemeenteraad wilde in de tussentijd het terrein toch inzetten.

Parkeren in het centrum is onder meer een probleem door de aanwezigheid van de Dienst Dommelvallei. Dit ambtelijk samenwerkingsverband van Geldrop-Mierlo, Nuenen en Son en Breugel is ondergebracht in het voormalige gemeentehuis. De ambtenaren parkeren op het terrein bij dat gebouw en ook wel daarbuiten.

Onderzoek bezig naar verplaatsen Dienst Dommelvallei

Op initiatief van de gemeente Geldrop-Mierlo wordt momenteel onderzocht of verplaatsen van de dienst mogelijk is. Volgens Jeucken is de zoektocht naar een ander gebouw in een van de drie gemeenten nog bezig. Als de Dienst Dommelvallei weg is, kunnen bezoekers van het centrum ook gebruik kunnen maken van het parkeerterrein bij het voormalige gemeentehuis.