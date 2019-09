Tijdelijke maatregelen bij Vincentre in Nuenen

En omdat plannen voor de uitbreiding nog steeds op de tekentafel liggen, zijn afgelopen dagen tijdelijke maatregelen getroffen. Het trottoir bij het Vincentre is verbreed en er zijn bankjes geplaatst. Bovendien is een nieuwe schutting geplaatst die deze week nog wordt beplakt.



Van den Eijnden zegt dat de toegevoegde ruimte van pas komt omdat het Vincentre de komende maanden extra bezoekers verwacht. Het museum in Nuenen denkt onder andere te kunnen profiteren van een grote tentoonstelling in het Noordbrabants Museum in Den Bosch over Vincent van Gogh (vanaf 21 september tot begin januari). Bovendien is het Vincentre een van de locaties voor de openluchtexpositie van de tweede editie van de Vincent van Gogh Photo Award eind september en begin oktober.



Van Gogh Brabant benadrukt dat de brede trottoir niet bestemd is voor toeristenbussen. ,,De autoparkeerstrook blijft liggen.’’