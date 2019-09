Tijdelijke sporthal weer in beeld in Nuenen

Wijkplan voor Hulst en Skandia in Geldrop

17 september GELDROP - De wijken Skandia en Hulst in Geldrop zijn aan de beurt om een plan op te stellen voor verbeteringen in de wijk. Het is de bedoeling dat er voor 2023 voor elke wijk in Geldrop-Mierlo zo’n plan is. Dat staat in de informatie die loco-burgemeester Marc Jeucken naar de gemeenteraad heeft gestuurd.