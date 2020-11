Tijdelijke woningen in Nuenen-West zijn klaar in 2022

Als alles meezit, staan in het voorjaar van 2022 tussen de 100 en 150 tijdelijke woningen in Nuenen-West. Die gelden als overbrugging tot er permanente sociale huurwoningen gebouwd zijn.

Het was tot afgelopen zomer nog een idee, maar nu lijkt het zeker, dat de tijdelijke woningen er komen. „De druk op de woningmarkt is erg hoog. Vooral de sociale huurders en de starters willen we bedienen met deze tijdelijke woningen”, aldus wethouder Caroline van Brakel (CDA).

Quote We willen een mix van jongeren en zogeheten spoedzoe­kers, maar niet alleen maar eenper­soons­huis­hou­dens Caroline van Brakel, Wethouder Nuenen De bedoeling is dat de tijdelijke woningen ten noorden van de Europalaan komen, tussen tuincentrum Coppelmans en de Dubbestraat. De huizen mogen maximaal vijftien jaar blijven staan. Daarna verdwijnen ze en komen er permanente woningen voor in de plaats, als onderdeel van de wijk Nuenen-West. De ruimte is beschikbaar, omdat op het perceel aan de Europalaan geen huizenbouw is gepland tot zeker 2030.

Hoe de tijdelijke woningen eruit gaan zien en wie ze gaat bouwen en verhuren, is nog de vraag. „We onderzoeken nu verschillende bestaande ontwerpen”, aldus Van Brakel. „Hoe dan ook willen we iets met hout en de tijdelijke woningen mogen in twee of drie lagen gebouwd worden.”

Grootste deel van de woningen kent lage huur

Zeker is wel dat projectontwikkelaar BPD de grond bouwrijp maakt. BPD is ook de ontwikkelaar die de gehele nieuwbouwwijk Nuenen-West onder zijn hoede heeft. Het grootste deel van de tijdelijke woningen valt in de categorie lage tot middelhoge huur. „We willen een mix van jongeren en zogeheten spoedzoekers, maar niet alleen maar eenpersoonshuishoudens.”

De tijdelijke woningen in Nuenen gelden straks als ‘doorstroomlocatie’. Huurders moeten na maximaal twee jaar verhuizen. Dat kan niet anders, vanwege de wet op huurbescherming, die er na twee jaar voor zorgt dat huurders niet zomaar uit te zetten zijn.

De bouw van de tijdelijke woningen is onderdeel van een regionaal plan om aan de grote vraag naar betaalbare woonruimte te voldoen. Zo zijn in Eindhoven op diverse plekken al tijdelijke flats neergezet en ook Geldrop-Mierlo is dit van plan.

Aan het Witte-Hondpad komen eerder al tijdelijke woningen

Voor Nuenen zijn de tijdelijke huizen geen primeur. Komend jaar verrijzen zestien exemplaren van de zogeheten Heijmans ONE. Die komen in het plantsoen aan het Witte-Hondpad. Dat heeft lang geduurd; al in 2015 was er het plan, bedoeld om vluchtelingen woonruimte te bieden. Eén omwonende maakte bezwaar, dat de Raad van State pas vorige week definitief ongegrond heeft verklaard.

Dit soort langslepende juridische procedures verwacht wethouder Van Brakel niet in Nuenen-West. „We hebben de omwonenden al ingelicht. We verwachten geen bezwaren, omdat op deze locatie toch al woningbouw is gepland.”

Nuenen telt met 1650 stuks relatief weinig sociale huurwoningen. Eind 2018 heeft de gemeente afgesproken met woningcorporaties dat zij tot 2028 ruim driehonderd nieuwe gaan bouwen. Voor nieuwbouwwijk Nuenen-West is daarover onlangs besloten dat er nog eens tachtig bijkomen.