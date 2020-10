Tini Sanders 75 jaar lid van gilde Nederwetten

,,Hij heeft in zijn jaren als gildebroeder enorm veel meegemaakt’’, vertelt Gerard van der Heijden, de kapitein gilde. ,,De eerste twintig jaar was Sanders tamboer, daarna werd hij geweerschutter. Hij zat in het bestuur, was kampioen geweerschieten, deed mee aan Nederlandse kampioenschappen en aan het Europees schutterstreffen. In 1984 was hij gildekoning. Hij was enorm betrokken en erg actief. Hij verrichtte ook hand- en spandiensten tijdens de bouw van het gildehuis. En toen het klaar was hield hij het gildepark bij en verzorgde het onderhoud en het snoei- en tuinwerk. Hij was tuinman van beroep en een echte buitenmens.’’