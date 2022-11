Tip Jar staat aan de hippiekant van country: ‘We willen niet geassocieerd worden met cowboylaarzen en line-dancing’

NUENEN - Drie cd’s binnen een jaar maakte Tip Jar. Je kunt het Nuenense countrygezelschap niet verwijten dat de bandleden op hun handen zitten. Vrijdag 2 december is de releaseparty van hun nieuwste album, in café ’t Rozenknopje in Eindhoven.

De titel van het nieuwe album van Tip Jar, Songs about love and life on the hippie side of country, bestaat al jaren. De woorden staan gedrukt op T-shirts die de Nuenenaren al tien jaar laat maken.

„Het is het antwoord dat we geven op de vraag wat voor muziek we maken”, zegt zangeres Arianne Knegt. „We wilden niet geassocieerd worden met de country van grote hoeden, cowboylaarzen en line-dancing. Het genre is commercieel en gelikt geworden, terwijl wij veel meer op hebben met een band als de Eagles uit de West Coast. De staat Texas is wel Republikeins. Maar de hoofdstad Austin is veel progressiever dan de rest van die staat. En dat geldt ook voor de muzikanten die we er tegenkomen.”

Worsteling

Op dit nieuwe album vormen Arianne Knegt en zanger plus toetsenspeler Bart de Win de kern als vanouds de kern van Tip Jar, aangevuld met vaste gitarist Harrie Hendriks op snaren en verschillende gastmusici. Knegt en De Win staan al jaren bekend om de inzet en de kwaliteit waarmee ze muziek maken. Ook nu is die kracht onmiskenbaar.

Een van de hoogtepunt is het met veel gevoel gezongen Strong enough, geschreven naar aanleiding van het overlijden van haar vader. „Het gaat over de manier waarop je omgaat met zo’n levenseinde. Dat is een emotionele worsteling. Hij ging steeds verder achteruit, werd afhankelijk van zijn kinderen. Ik zing het voor hem. Het is mooi als ik er ook andere mensen mee kan raken.”

Energiek drumwerk

Daar staat Plough (Plow) tegenover, een energiek nummer dat Eric van de Lest voortstuwt met zijn drumwerk. De dubbele titel van het nummer is een handreiking naar Amerikaanse luisteraars, die moeite bleken te hebben met de Britse spelling van het woord.

Drie cd’s, dat getuigt van een ontembare productiviteit, zou je zeggen. „Begin 2021 hebben we One lifetime uitgebracht, in de hoop dat we weer konden optreden. Dat gebeurde niet vanwege corona, waardoor dat album tussen de wal en het schip belandde. Het leek ons goed om snel met nieuw materiaal te komen. Dat brengen we nu uit. Een paar maanden geleden kregen we het aanbod om in Drenthe te spelen op een podium, dat het concert heeft opgenomen en op cd gezet. Het is fijn om ook een live cd te hebben.”

Tip Jar biedt deze twee nieuwe albums aan als bundel, ook bij de releaseparty in café ’t Rozenknopje aan de Hoogstraat in Eindhoven, op vrijdag 2 december. Aanvang 20.30 uur.