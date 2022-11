Tips voor gegadigden warmtepompen in Geldrop-Mierlo

met video Senn (8) gaat naar het WK karten in Portugal: ‘Het is echt Formule 1 in het klein’

NUENEN - Racegeluiden klinken over het terrein van Kartcircuit De Landsard in Eindhoven. Jongeren in racepakken rennen rond en karts worden naar het circuit gereden. Senn Lindeman (8) uit Nuenen is er ook. Hij gaat binnenkort naar het WK Rotax Max in Portugal.

