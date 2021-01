Toch geen groots ZLM-wieler-volksfeest in Mierlo dit jaar

Corona slaat hard toe in Eindhovens verpleeg­huis De Passaat, 8 van de 20 bewoners overleden

18:01 EINDHOVEN - Nu zoveel Nederlanders besmet zijn, dringt het virus ook steeds vaker verpleeghuizen in Zuidoost-Brabant in. Eén afdeling van Archipel De Passaat in Eindhoven is wel heel hard getroffen, hier overleden de afgelopen twee weken acht van de twintig bewoners.