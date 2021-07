Toch naar Strandbad Enode, ondanks de viezigheid: ‘Het ligt hier vol met ganzenstront’

Politiehe­li boven Nuenen om ‘verdachte situatie’, agenten rijden auto klem

2 juli NUENEN - Op het einde van de A270 bij Nuenen is donderdagavond een auto klemgereden door meerdere politiewagens. Er was volgens agenten sprake van een ‘verdachte situatie’. Daarvoor hing ook een politiehelikopter in de lucht.