Toch weer ‘plukje’ kermis op Geldrops Horecaplein

De Geldropse kermis was van het Horecaplein verbannen omdat de muziek van de attracties en die van de door horeca-ondernemers georganiseerde live-optredens met elkaar botsten. Maar als het aan kermis-organisator Nikkie van der Kaaden ligt, komt er toch een plukje kermis terug naar het plein. Het gaat dan om de kinderattractie Ballenfontein, een eettentje en de oer-Geldropse draaimolen Hobbelende Geit. Bedoeling is dan wel dat de muziek van de attracties in het weekend tijdens de live-optredens bij de terrassen uit gaat. Overleg hierover vindt nog plaats.

Gezellig, veilig en niet te duur

Het organiseren van de kermissen in Geldrop en Mierlo is uitbesteed. Na een aanbestedingsprocedure is onlangs een contract voor vier jaar gesloten met NvdK Events uit Oudenbosch. Er is een gemeentelijk budget van 9.000 euro voor promotie van de kermissen. Verder is het helemaal aan organisator Nikkie van der Kaaden om er voor te zorgen dat de twee kermissen gezellig zijn, veilig en niet te duur. Ook is zij verantwoordelijk voor goede samenwerking met de horeca en winkeliers en beperking van de overlast.

Van der Kaaden heeft ervaring in Geldrop-Mierlo. Eerder werkte ze voor organisatiebureau Nohou dat ook jarenlang door de gemeente betrokken werd bij de kermissen. Dit jaar is de kermis van zaterdag 5 tot en met woensdag 9 september. In Geldrop op de Heuvel en het Heuvelplein bij de supermarkten. In Mierlo op het Molenplein. Na de kermis gaan de Geldropse Heuvel en het plein op de schop voor een complete herinrichting. In 2021 is de kermis daardoor op een andere plek. Welke is nog niet duidelijk. Daarover wordt nog overlegd met de gemeente.

Ook Geldropse kermis al volgeboekt

In Mierlo heeft het voortbestaan van de kermis nooit ter discussie gestaan. Zeker niet sinds het nieuwe Molenplein klaar is. Maar in Geldrop was er nog weinig geloof in een mooie toekomst voor de kermis. Maar na een onverwacht goede editie vorig jaar met tevreden bezoekers en exploitanten ligt dat toch weer anders. Van der Kaaden is in ieder geval optimistisch. De komende kermis is met zo'n 25 attracties al volgeboekt. Wel is inmiddels duidelijk dat de wens van jongeren om de kermis te vergroten en te verlengen niet ingewilligd wordt. Daarvoor is te weinig fysieke ruimte en draagvlak bij winkeliers.

Geen plek voor botsauto's