Tom en Berry uit Geldrop zouden miljoenen aan drugsgeld naar Afrika hebben gesluisd

Frisse fietstun­nel zonder hakenkrui­zen in Geldrop

25 september GELDROP - De graffitikunst in de twee fietstunnels in Geldrop is bijna klaar. Vrijdag en zaterdag wordt door twee graffiti kunstenaars, Bart van Eshof en Emil van der Wijst, de laatste hand gelegd aan het kleurrijke geheel dat duidelijk verwijst naar het textielverleden van Geldrop. Zondag worden de tunnels officieel heropend.