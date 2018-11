Analyse Wat is er nu écht mis in Nuenen?

13:37 NUENEN - Er ging jarenlang veel mis in Nuenen. Maar is de situatie ook nu nog zo ernstig dat de gemeente niet meer zelfstandig kan blijven? Een antwoord op die kernvraag geeft het provinciebestuur niet. Daarmee is een fusie nog ver weg, zelfs als Provinciale Staten er op 7 december toch mee instemmen.