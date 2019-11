Toneel spelen in Mierlo met een prof

Jurjen Zeelen (22) werd lid van het Mierlo's Amateur Toneel (MAT) in 2010. De eerste voorstelling waarin hij meespeelde was 'Diep in het woud'. Het stuk werd geregisseerd door Dick Boonman. ,,Voor mij is deze man een held. Boonman wist precies hoe hij het beste in iedere leerling naar boven kon brengen", aldus Zeelen.

Drie dagen achter elkaar



,,Jurjen was vroeger al een enorm talent in de dop", herinnert Bert Eijkenduijn (60), bestuurslid MAT, zich. ,,Er waren mensen die ieder jaar drie dagen achter elkaar naar de voorstellingen van het jeugdtoneel kwamen, alleen om Jurjen te zien spelen. We riepen toen al in koor dat hij absoluut verder moest met het acteren.”

Op het Sint-Joriscollege in Eindhoven volgde Zeelen de opleiding Kunst & Cultuur. Daarna werd hij aangenomen aan de Amsterdamse Toneel & Kleinkunstacademie, waar hij afgelopen zomer afstudeerde. Samen met Theater Artemis stond hij, onder leiding van jeugdtheatermaker Jetse Batelaan, op de planken met Het Verhaal van het Verhaal. De voorstelling was de openingsvoorstelling van de Biënnale van Venetië in 2019 en won de VSCD jeugdtheaterprijs, een Zilveren Krekel voor beste jeugdtheaterproductie en werd geselecteerd voor de officiële jury-selectie van het Nederlands Theater Festival.

Volg je fantasie



Zeelen reageert bescheiden, maar geeft toe dat hij makkelijk en zonder gêne durft te spelen. Dat is precies wat hij de jonge leerlingen van het MAT wil meegeven tijdens de workshop. ,,Volg je fantasie. Wees duidelijk. Niet alleen in woorden, ook je lichaamstaal is erg belangrijk."

Volledig scherm Workshop door *Jurjen Zeelen* bij het Mierloos Amateur toneel in Mierlo © Foto van de Meulenhof

De jeugdleden volgen aandachtig zijn instructies. ,,Waar zijn jullie? Verzin iets. Een noodsituatie", vraagt Zeelen aan het groepje kinderen. Een hand gaat gretig de lucht in. ,,We zitten opgesloten. In een kapotte lift." De rollen worden toebedeeld. ,,Geef elkaar de ruimte in het spel, wees creatief en speel op elkaar in. Het mooie van acteren is, dat het niet mis kan gaan.”

Schaamteloos