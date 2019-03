Tonprater Mathie van Hoof - ‘Frutje Frot’ - overleden

De straten van Tolkien: Hoe Geldrop in de ban van de Ring raakte

9 maart GELDROP - Dit is het verhaal over hoe het Midden-Aarde van Tolkien ineens in Geldrop kwam te liggen. En hoe Geldrop-Mierlo zelf ook ‘In de ban van de ring’ raakte. Verslaggever Jelle Krekels ging op onderzoek.