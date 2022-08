Tony (79) fietste bijna 7.000 kilometer dwars door Amerika: ’De derde keer dat ik de tocht rijd’

Mierlo krijgt een eigen Canon : 28 items vertellen over ‘un dörp mi pit’

MIERLO - Een canon van Mierlo. In een moderne boekvorm. Dat was de opzet van Heemkundekring Myerle. In samenwerking met enkele Mierlose ondernemers brengt ‘de Heem’ een historisch verzamelalbum.

24 augustus