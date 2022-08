Tony (79) fietste voor derde keer dwars door Amerika: ‘Ik heb nooit in de bezemwagen gezeten’

Een hersenin­farct kreeg Ies van Sluijs (94) niet klein, hij maakt nu gewoon kunst op de computer

GELDROP - De dood van zijn vrouw, een herseninfarct waardoor hij niet meer kon schilderen, het zwarte gat na zijn pensioen; altijd hield kunst hem op de been. Digitaal werk van de 94-jarige Ies van Sluijs is nu te zien in de Weeffabriek in Geldrop.

15 augustus