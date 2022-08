Toon en Antoinette Bergerhof uit Mierlo 50 jaar getrouwd: ‘Liefhebben en genieten’

Antoinette Bergerhof-Coolen is geboren en getogen in Mierlo, op 30 september 1949. Toon van Bergerhof is geboren en getogen in Mierlo, op 22 maart 1948. De eerste keer dat ze elkaar in de ogen keken was Toon 14 jaar en Antoinette 13 jaar. ,,Wij kennen elkaar al zestig jaar.”