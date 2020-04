Toon van Gils (1926-2020) uit Geldrop verzamelde nog toen hij in de negentig was

Stralings­ac­ti­vist uit Nuenen over tegenstan­ders zendmasten: ‘Ze zijn zwaar gefrus­treerd’

14 april NUENEN - Opnieuw waren er dit weekend branden bij zendmasten op verschillende plekken in Nederland. In deze regio is vrijdagnacht vermoedelijk brand gesticht bij twee mobiele masten in Veldhoven. Dat gebeurde eerder al in Liessel en Nuenen.