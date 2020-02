Topamusement in Nuenense Nachtklup

Gerwense carnaval is te lezen in de sterren

15 februari GERWEN - De stemming zit er bij aankomst al goed in. De zaal stampvol, de boel goed opgewarmd door blaaskapel ’t Eenoodje en dames aan de kassa die vragen of ze ook in de krant mogen. De jeugdige dansmariekes, gehuld in frisse nieuwe pakjes, trappen af en hun optreden is een voorbode van de rest van de avond. Druk, licht chaotisch en dus grappig, maar vooral erg leuk om naar te kijken.