Tot negen jaar cel geëist tegen Goudse inbraakverdachten die ook toesloegen in Waalre, Nuenen en Best

De 22-jarige Ibrahim H. is volgens het OM de spil in het onderzoeksdossier dat de naam ‘Hand’ heeft gekregen. Tegen hem is negen jaar celstraf geëist. ,,Hij is een grote factor in het dossier”, zei de officier tijdens de zitting. ,,Geen inbraak werd zonder hem gepleegd.”



Faissal El K. (22) vergezelde H. volgens het OM 22 keer. Tegen hem eist het OM werd acht jaar cel, mede vanwege een ‘grote kans op herhaling’. Verdachte Khalid B. (25) moet van de officieren zes jaar de cel in. OM: ,,Hij heeft geen dagbesteding of startkwalificatie en knipte ooit zijn enkelband door. Hij moest België uit na veroordelingen en komt vervolgens in Nederland inbreken.”



Tegen de verdachten Rida B. (22) en Soufian T. (23) eisten het OM lagere straffen; 54 maanden cel voor B. en 40 maanden cel voor T., waarvan tien voorwaardelijk. Zij stonden naast verschillende zaken opgenomen in het dossier Hand, ook terecht voor een aantal losse inbraken.