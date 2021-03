Tropenjaren in de zorg: St. Anna Ziekenhuis helpt personeel op de been te blijven

Het eerste 'witte goud’ komt uit een warm bedje: ‘Smaakver­schil met asperges uit de koude grond? Een fabeltje’

11 maart MIERLO - Het is bijna lente en dat betekent dat ook de aspergetijd weer voor de deur staat. Net als voorgaande jaren hebben telers met verwarmde bedden de primeur van het eerste ‘witte goud’. Al is niet iedereen in het wereldje het daarmee eens. ,,Het échte seizoen begint pas met de eerste asperges uit de volle grond.”