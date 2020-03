Turken en gemeente Geldrop oneens over bouw imam-woning op gemeenschapshuis

Het pand is al eigendom van de Turkse gemeenschap en het wordt ook -met goedvinden van de gemeente- al als gemeenschapshuis gebruikt. Dat gebruik moet nog wel gelegaliseerd worden met een vergunning. Maar onderdeel van de vergunningaanvraag bleek de bouw -op termijn- van een woning voor de imam bovenop het huidige pand. In het TMSG-gebouw vinden ook gebedsbijeenkomsten plaats. De Turken dachten dat het bouwen van de imam-woning geen probleem was, omdat de vorige eigenaar (een drukkerij) in principe ook toestemming had van de gemeente om een bedrijfswoning te bouwen.

Andere situatie, andere tijd

Maar dat was volgens B en W een heel andere situatie in een andere tijd. Inmiddels zijn er plannen om het gebied op en rond de Bleekvelden flink aan te pakken. De eigenaar van de voormalige gemeentelijke bedrijfsloodsen die naast het Turkse gemeenschapshuis liggen, heeft al een plan klaar dat daar de aanzet voor moet geven. In dat plan worden de loodsen herontwikkeld tot loft-achtige woningen. De gemeente zorgt er voor dat de omgeving tegelijk een kwaliteitsimpuls krijgt. Zo moet de hoeveelheid ‘blik’ op het parkeerterrein aan de Bleekvelden minder worden om meer ruimte te kunnen geven aan groen. In die nieuwe visie past volgens de gemeente geen extra woning die ook weer voor extra parkeerdruk zou zorgen.

B en W hebben in een brief aan TMSG laten weten ook geen noodzaak te zien voor een imam-woning. De vergunningaanvraag is voor een verenigingsgebouw met diverse activiteiten en niet voor een moskee. Het gebouw is volgens TMSG ook wel bedoeld voor religie, maar bijvoorbeeld ook voor cursussen en bijlessen voor scholieren. ,,Het is dus niet zo dat de imam die hier slechts één van de activiteiten uitoefent, ter plaatse noodzakelijkerwijs moet wonen", aldus B en W.

