Turks-Geldropse gemeenschap heeft eindelijk officieel eigen honk

GELDROP - Als het had gemogen van meneer corona was er zeker groot feest geweest in het gemeentehuis van Geldrop. Want daar werden woensdag de handtekeningen gezet waardoor de Turkse gemeenschap in Geldrop eindelijk officieel een eigen honk heeft.

Dat honk -een wit, laag gebouwtje aan de Bleekvelden in Braakhuizen-Zuid- is al 8 jaar geleden door de Turkse gemeenschap TMSG gekocht. Het geld werd euro voor euro bij elkaar gelegd door de honderden mensen van Turkse komaf die in Geldrop wonen. Het bestemmingsplan liet een gemeenschapshuis op die plek niet toe. ,,Maar omdat de gemeente had gezegd dat ze ons wilde helpen, dachten we dat dat wel goed zou komen", zegt voorzitter Murat Çankaya van TMSG.

Lange voorgeschiedenis

In de B en W kamer, onder toeziend oog van de geschilderde burgemeesters uit het verleden, zetten de TMSG-bestuursleden Murat Çankaya, Ekrem Senal en Erden Özken en wethouder Marc Jeucken (CDA, ruimtelijke ordening) woensdag pas hun handtekening onder de vergunning-overeenkomst. Met een blik richting burgemeestersschilderijen merkte een van hen op dat ‘ze al met heel wat van hen te maken hebben gehad'. Om maar aan te geven hoe lang de voorgeschiedenis van deze bijeenkomst was.

Wethouder Marc Jeucken legt uit hoe dat kwam: ,,Toen TMSG het pand kocht, had dat gebied nog de bestemming bedrijventerrein. En daar mocht geen gemeenschapshuis komen. Nu hebben we de bestemming gewijzigd in woongebied, omdat we daar woningbouwplannen willen laten ontwikkelen. En daarbij past wél een gemeenschapshuis".

Heugelijke dag

Het is een korte en wel heel erg versimpelde samenvatting van een zeer moeizaam proces vol (politieke) conflicten. Een periode met verwijten over en weer, niet ingeloste verwachtingen en teleurstellingen. Bij het begin van deze raadsperiode stond het oplossen van de huisvestingsproblematiek van de Turkse gemeenschap dan ook bovenaan het prio-lijstje van Jeucken. ,,Dit is een heugelijke dag. Ik kan wel zeggen dat ik weinig handtekeningen heb gezet waarmee ik zo blij was”, zegt hij.

Blijdschap ook aan de andere kant van de tafel. TMSG-secreataris Erden Özken zegt dat ze het liefst samen met mensen uit Braakhuizen-Zuid een braderie hadden willen organiseren om het te vieren. Dat feestje is vooralsnog uitgesteld naar september vanwege de corona-uitbraak.

