Twaalf dagen feest in carnavalstent Nuenen

De keuze om de carnavalsactiviteiten te concentreren in twee weken is volgens het bestuur van de Nuenense carnavalsclub een noodzakelijke stap om te groeien. ,,De tent biedt ons mogelijkheden die we in Het Klooster niet hebben. We willen er een groter festijn van maken, meer mensen bereiken en meer en leukere dingen doen. We willen heel graag doorgroeien en hebben ambities die we in Het Klooster niet kunnen verwezenlijken’’, zegt voorzitter Ron van der Voort.