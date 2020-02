Twee bewoners bevrijd bij keukenbrand in Geldrop

Man zonder rijbewijs rijdt met slok op door Geldrop, wordt gepakt met openstaan­de boetes

9 februari GELDROP - De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag een 28-jarige man van de weg gehaald in Geldrop. Hij reed zonder rijbewijs, had te veel gedronken en had bovendien nog een aantal boetes openstaan.