Twee Geldroppenaren maken zich sterk voor de boom

Landschapswandelingen in Geldrop, lezingen over bomen én samenwerken met de gemeente; Leo Schutter en Tinus de Gouw van de IVN Bomenwerkgroep Geldrop zetten zich in voor de bomen in Geldrop. Niet alleen omdat ze deze zo mooi vinden, maar vooral omdat ze van levensbelang zijn. Schutter: ,,Veel mensen staan er niet bij stil, maar zonder bomen kunnen wij niet leven. Ze leveren zuurstof en nemen co2 of fijnstof op. Daarnaast blijken we echt gelukkiger te zijn met groen om ons heen.”