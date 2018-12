Twee jaar proef met nieuwe buurtbus: van Beek en Donk naar ziekenhuis in Geldrop

Maandag werden de nieuwe routes in gebruik genomen. Van 7.30 tot 18.30 uur is het mogelijk om één keer per uur met de 259 vanuit Beek en Donk via Gerwen of met de 260 vanuit Best via Nuenen, over industrieterrein Eeneind naar Geldrop te rijden. Eindpunt: de hoofdingang van het St. Anna Ziekenhuis.