Twee Nuenenaren hopen met burgerinitiatief de politiek te dwingen tot rigoureus andere keuzes

Ze organiseerden al een protestmars, hingen spandoeken op, stuurden ingezonden brieven naar lokale media en zelfs een boze brief aan de commissaris van koning. Het had allemaal geen zin: Nuenen legt over een paar jaar een nieuwe weg aan over het Wettenseind om de nieuwe wijk Nuenen-West te ontsluiten.

Toch laten Rob van der Vorst en Henri van den Nieuwenhof het er niet bij zitten. De twee inwoners van Nuenen-Zuid hebben nu een zogeheten burgerinitiatief ingediend bij de gemeenteraad. Wie 75 handtekeningen inzamelt, kan de gemeenteraad vragen om over een bepaald onderwerp te spreken.

Verzoek één: draai verkeersbesluiten terug

Van der Vorst en Van den Nieuwenhof hopen dat de politiek op 8 juli hun verzoek inwilligt. Verzoeken, beter gezegd, want ze willen dat de gemeenteraad twee dingen doet. Ten eerste: draai het besluit over het Wettenseind terug, evenals de keuze om doorgaand verkeer meer over bestaande wegen door Nuenen te laten rijden.

Objectief gezien maakt hun verzoek weinig kans: over het Wettenseind heeft de gemeenteraad onlangs in meerderheid en dus democratisch beslist. Over het doorgaande verkeer is nog geen besluit gevallen, maar een meerderheid heeft al aangegeven hiervoor te voelen.

Tweede verzoek: beslis niets meer tot aan verkiezingen

Het tweede burgerinitiatief verlangt dat het zittende gemeentebestuur tot aan de verkiezingen in maart geen beslissingen neemt over ‘majeure projecten’. De indieners doelen op achttien onderwerpen, waaronder de miljoenen kostende verbouwingen van sporthal de Hongerman, het Klooster en de aanleg van industrieterrein Eeneind-West.

Wederom objectief beschouwd is dit een vreemd verzoek: zolang een college van burgemeester en wethouders niet is weggestuurd door de gemeenteraad of weggestemd bij verkiezingen, mag het besluiten te nemen. De indieners zijn niettemin van mening dat ‘de bevolking de gekozen aanpak van het gemeentebestuur niet onderschrijft.’ Volgende maand moet blijken of de gekozen afvaardiging van diezelfde bevolking dat ook vindt.