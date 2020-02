Twee tennisbanen geschrapt bij Geldropse club De Helze

Brabantse gemeenten mogen strenger zijn voor boeren dan landelijke overheid bij uitbrei­ding stal

12 februari DEN HAAG - Brabantse gemeenten mogen veehouders die hun bedrijf willen ontwikkelen of uitbreiden strengere eisen opleggen dan in landelijke wetgeving is vastgelegd. Dat valt te concluderen uit een uitspraak van de Raad van State over het bestemmingsplan buitengebied van de gemeente Mill en Sint Hubert.