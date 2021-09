Twee verdachten van straatroof op heterdaad aangehouden in Geldrop

Wat vertelde Ben in 1960 over de nieuwe stads­schouw­burg voor Eindhoven?

25 september EINDHOVEN - In oktober 1960 bracht een Belgisch toneelgezelschap een bezoek aan Kunstcentrum Eindhoven. Op de foto geeft Ben Ullings uitleg over een maquette van de toekomstige stadsschouwburg waarvan Ullings ook de eerste directeur zou worden. Wie weet er meer over dit bezoek, het Kunstcentrum of Ben Ullings te vertellen, we horen het graag via d.hoekstra@ed.nl. Kijk ook op ed.nl/oudedoos voor meer foto’s.