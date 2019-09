Tweespalt over starterslening Nuenen blijft

NUENEN - Vanwege balans in het aantal voor- en tegenstanders blijft er spanning bestaan over uitbreiding van de starterslening in Nuenen. Volgende maand stemt de gemeenteraad opnieuw.

Nogmaals werd donderdagavond duidelijk dat de starterslening scherpe verdeeldheid veroorzaakt in de Nuenense gemeenteraad.

Het college van B en W lanceerde eerder dit jaar het plan om een extra lening aan te bieden aan iedereen tot 35 jaar die een huis wil kopen in Nuenen. Maar met een minimale minderheid werd de regeling op initiatief van coalitiepartij W70 en oppositiefractie VVD voor de zomer beperkt tot jongeren die een binding hebben met Nuenen. Deelnemers moeten al in een huurhuis of bij hun ouders in Nuenen wonen of na een studie willen terugkeren.

Onderscheid

Volgens de tegenstanders maakt de gemeente op die manier onderscheid tussen studerende en werkende jongeren. De regeling discrimineert de werkende jeugd, zeggen ze zelfs.

En terwijl de inkt nog niet was opgedroogd nam D66 daarom het initiatief om de gloednieuwe regeling aan te passen. D66-fractievoorzitter Bertje van Stiphout herhaalde donderdag dat ze denkt dat in de hectiek een verkeerde beslissing is genomen en de regeling ongemotiveerd onderscheid maakt.

Discussie

Ze mobiliseerde de coalitiepartijen GroenLinks, CDA en Natuurlijk Nuenen en oppositiefractie PvdA om de regeling uit te breiden voor jongeren uit het Stedelijk Gebied Eindhoven.

Haar voorstel veroorzaakte een emotionele discussie in de gemeenteraad. Natuurlijk Nuenen (voorheen SP) constateert dat dat de kansen voor hoog- en laagopgeleiden al ernstig verschillen en dat de gemeente Nuenen er een achterstelling voor minder geschoolden aan heeft toegevoegd.

Opponent

PvdA-fractievoorzitter Jan Wesenbeek herinnerde Nuenens grootste partij W70 aan haar arbeidersoorsprong. ,,Wat motiveert juist W70 om het onderscheid te maken’’, daagde hij de opponent uit.

W70 verdedigde zich met de stelling dat afgestudeerden de starterslening mogelijk harder nodig hebben dan werkenden die hebben kunnen sparen. De partij weigerde te morrelen aan de regeling en wil wachten op de evaluatie volgend jaar.

Coalitiediscipline

Door afwezigheid van W70-fractievoorzitter Peter van Leeuwen gaf de stemming geen uitkomst (9-9). Het voorstel schuift daarom op naar de eerstvolgende raadsvergadering, eind oktober.